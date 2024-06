Les portes de la prison centrale de Kaolack se sont, ce soir, refermées sur un hôte bien célèbre dans le milieu interlope sénégalais. Le rappeur et «ambassadeur des délinquants» a retrouvé ce lieu de détention qu’il connait très bien pour l’avoir fréquenté dans un passé pas si lointain que ça. Retour sur le parcours de cet encombrant hôte de la maison d’arrêt et de correction de Kaolack.

Présenté à l’opinion comme “l’ambassadeur des délinquants” et vendu aux Sénégalais comme un repenti qui a retrouvé le droit chemin «par amour pour sa mère déficiente mentale dont il s’est, désormais, engagé à s’occuper, Alassane Diallo -plus connu sous le nom de rue de Doff Ndèy-, «le fils de la folle», a renoué avec ses démons de son passé. Alors qu’il était, ces derniers temps, longuement revenu sur le devant de la scène avec des habits de «souteneur» et «homme des basses besognes» du régime de Macky Sall, les Sénégalais avaient toujours pensé que les menaces du rappeur, maintes fois renouvelées et largement diffusées sur les réseaux sociaux comme dans les médias, ne seraient jamais suivies d’un début d’exécution. Peu importe la gravité des vidéos de menace dans lesquelles le rappeur, tantôt muni de pistolet parfois de couteau ou de machette, menaçait de s’en prendre physiquement à quiconque tenterait de saboter les meetings de l’APR comme les rencontres de Benno.

Virulent pourfendeur du régime de Macky Sall qu’il a publiquement accusé de lui “avoir fourni des armes pour protéger les tournées politiques de Moustapha Cissé Lo à Grand-Yoff”, Doff Ndèy est, depuis l’éclatement de l’affaire Adji Sarr et la résistance de la jeunesse contre «la volonté de Macky Sall» de confisquer la volonté populaire, devenu un fervent soutien du régime. En de nombreuses occasions, il s’est affiché en compagnie de Amadou Sall, le fils de Macky Sall, pour le compte de qui il a recruté de nombreux voyous dans son quartier, Grand-Yoff. Alors que le régime est tombé le 24 mars 2024 et que ses anciens employeurs ont quitté le pays, tout le monde s’attendait à ce que Alassane Diallo se fasse discret ; à défaut de chanter les louanges du nouveau régime.

Mais, voilà, “chassez le naturel, il revient au galop”, “le fils de la folle” n’a pas continué à se faire oublier. Dans la soirée de ce 20 juin, après un concert qu’il avait animé à Ndoffane, il s’en est pris à un jeune qui aurait cassé la vitre arrière de son véhicule. Sans aucune force d’enquête ni de procès, il a dégainé son couteau et s’est mis à poignarder le présumé casseur de son véhicule. Ce dernier, surpris par la violence de la réaction de son bourreau, n’a pas réussi à s’enfuir. Il dès lors subi les coups de poignard de Doff Ndèy. Sauvé in-extremis, B. Faye a été conduit au district sanitaire de Ndoffane où un certificat médical avec une Incapacité temporaire (Itt) de 30 jours lui a été décerné. Muni de ce document, il s’est rendu à la brigade de gendarmerie du coin pour porter plainte.

Et depuis lors, “le fils de la folle” a décidé d’entrer dans la clandestine, en se débarrassant de ses téléphones. Informée de cette agression filmée, les autorités judicaires de Kaolack ont décerné un mandat d’arrêt qui a fini par être exécuté par les gendarmes de la brigade de Mbour. “Nous l’avons trouvé dans une ferme à 6 KM de Nguékhokh. Il s’est rendu sans résistance après avoir menacé de se suicider.” Ont fait savoir des sources judiciaires.

Transféré à Kaolack dans la journée d’hier, lundi 24 juin, il a été placé en garde à vue avant d’être déféré ce matin. Présenté au procureur de la République dans la matinée de ce mardi, Alassane Diallo dit Doff Ndèy a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kaolack. Au préalable, le procureur, qui a visé la tentative de meurtre, a saisi un juge d’instruction qui est désormais chargé du dossier. Pour le moment, en plus de Alassane Diallo, l’homme qui a filmé et diffusé les images de la tentative de meurtre exercé sur B. Faye est aussi recherché par les forces de l’ordre. Lui est poursuivi pour les délits de non-assistance à personne en danger de mort.