Création d’une industrie automobile au Sénégal : Pourquoi faudrait-il soutenir le projet du jeune Ingénieur Modou Moustapha MBATHIE

Dans les colonnes d’un journal de la place, l’Ingénieur en Technologie de l’automobile chez BMW, exposait son projet consistant “ à la mise en place d’une industrie automobile sénégalaise allant de la conception jusqu’à la commercialisation des voitures made in Sénégal en passant par la fabrication, l’assemblage et le montage des composantes de véhicules”.

Un tel projet, devrait particulièrement retenir l’attention et le soutien des autorités politiques nationales ainsi que le secteur privé national, et cela, pour plusieurs raisons :

D’abord, pour des raisons liées à la transition énergétique, les grands constructeurs occidentaux notamment français (Renault et Peugeot) ont conçu et développé des modèles soit hybrides soit fonctionnant totalement à l’énergie propre.

Cette nouvelle orientation se développe parallèlement à la politique de délocalisation de certaines activités (assemblage et montage) de ces firmes dans les pays en développement notamment en Afrique du nord.

La production de véhicules « made in Sénégal » avec “la motorisation de la technique de double cœur Diesel/Essence et Electromoteur/Solaire”, pourrait sérieusement contrebalancer l’hégémonie des firmes occidentales en Afrique de l’Ouest.

Ensuite, le développement de l’industrie automobile au Sénégal pourrait constituer une bouffée d’oxygène pour les millions de jeunes Sénégalais et Africains, en proie au chômage et à ses conséquences dramatiques sur la société.

En effet, la disponibilité, en abondance de la main d’œuvre devrait pallier les coûts onéreux de la robotisation et impacter significativement le coût global du projet.

Ce projet permettrait in fine, à de nombreux cadres Sénégalais, qui font la fierté de toute l’Afrique, dans les plus grandes entreprises automobiles du monde, de rentrer au bercail et de participer directement à l’effort de construction nationale et au-delà, à la renaissance africaine.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement de la République du Sénégal devrait soutenir l’implantation de cette industrie automobile par des facilités notamment fiscales, la mise à disposition de l’assiette foncière nécessaire à son implantation, la facilitation de collaboration, la mise en réseau etc.

Ensuite l’Etat devrait, suivant une politique de discrimination positive, encourager voire imposer des quotas aux véhicules « made in Sénégal » dans la commande publique.

Le secteur privé national également ne devrait pas être en reste. Il devrait explorer, avec le promoteur du projet, la possibilité d’entrer dans le capital pour faciliter l’implantation de cette industrie automobile 100% sénégalaise pour le bonheur de toute une nation.

Oumar MBAYE

Contrôleur automobile à Renault Flins