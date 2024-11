Cour pénale internationale (CPI) : L’ex-djihadistes d’Ansar Dine Abdoulaziz al-Hassan condamné à 10 ans de prison

La Cour pénale internationale (CPI) a prononcé, mercredi 20 novembre, une peine de 10 ans de prison contre Abdoulaziz al-Hassan, un ex-djihadiste du groupe Ansar Dine. En juin dernier, celle-ci l’avait reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité à Tombouctou, lorsque le nord du Mali était tombé sous le contrôle de plusieurs organisations djihadistes entre mai 2012 et janvier 2013.

Contre lui, le procureur de la CPI avait en effet requis une peine beaucoup plus lourde – 22 ans de prison minimum -, insistant sur la gravité des faits qui lui étaient reprochés, notamment des actes de torture et des persécutions infligés aux habitants de la « ville aux 333 saints » pendant toute la durée de son occupation.

« Un simple commissaire de la police islamique »

Pour justifier la peine retenue à son encontre, la présidente de la chambre, la juge Kimberly Prost a, elle, expliqué qu’Abdoulaziz al-Hassan n’« était [qu’] un simple commissaire de la police islamique, non son plus haut responsable ». « Sa responsabilité découle principalement de son rôle au sein de cette structure établie par Ansar Dine et du rôle que cette police a elle-même joué dans le système répressif créé par le groupe djihadiste à Tombouctou en 2012-2013. L’un et l’autre étaient, certes, considérables, et en même temps, Monsieur Al-Hassan n’était pas une figure centrale de l’appareil de direction d’Ansar Dine-AQMI. Il ne faisait pas partie des personnes qui ont conçu le projet criminel de cette organisation », a-t-elle déclaré.

Si les parties peuvent encore faire appel de la sentence, la procédure de réparation pour les victimes devrait, elle, bientôt commencer.