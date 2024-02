Côte d’Ivoire : Emerse Faé ambitionne d’atteindre « au moins les quarts de finale » de la prochaine Coupe du Monde

Le récent triomphe à la Coupe d’Afrique des nations a insufflé une nouvelle ambition au sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé. Dans une récente interview accordée à AS, le tacticien de 40 ans, qui avait commencé son parcours dans l’équipe en tant qu’adjoint, partage ses perspectives ambitieuses pour les Éléphants.

Fort du succès devant son public à la CAN, Faé fixe des objectifs élevés pour les prochaines échéances. Il aspire à ramener la Côte d’Ivoire au Mondial, marquant ainsi le retour de la sélection sur la scène mondiale après 12 ans d’absence. De plus, il vise à défendre le titre acquis au Maroc lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

« Nous avons deux grands objectifs : nous qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique et défendre notre titre au Maroc, tout en cherchant à nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde et à atteindre au moins les quarts de finale« , déclare-t-il. Il est important de souligner que la Côte d’Ivoire a participé à trois Coupes du Monde dans son histoire (2006, 2010, 2014), mais n’a pas réussi à passer le premier tour lors de ces occasions précédentes. L’entraîneur champion d’Afrique cherche à changer cette dynamique et à propulser les Éléphants vers de nouveaux sommets sur la scène internationale.