Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 avec les Éléphants de la Côte d’Ivoire, le sélectionneur ivoirien, Emerse Faé pense qu’il serait plus intéressant de disputer la CAN tous les quatre (4) ans, au lieu de tous les deux (2) ans.

Depuis des années, cette compétition connaît des problèmes de calendrier et les batailles répétées entre les clubs et les pays à propos de sa date et de la mise à disposition des joueurs pourraient s’atténuer si la fréquence du tournoi diminuait.

«Ce serait bien d’être comme en Europe et en Amérique du Sud et de jouer tous les quatre ans. Je pense que ce sera plus facile pour les joueurs, parce qu’ils auront moins de matchs et qu’ils seront peut-être plus forts s’ils jouent moins», a déclaré Faé dans à BBC Afrique.