Jeux Africains XIII – 98 athlètes, les disciplines … tout ce qu’il faut savoir sur la participation du Sénégal !

On connait désormais le nombre d’athlètes qui vont prendre part à la 13e édition des Jeux Africains qui vont se tenir du 8 au 23 mars 2024. Moins d’une centaine d’athlètes vont représenter les couleurs nationales dans une dizaine de discipline.

Les fédérations peuvent désormais dormir s’activer pour la dernière phase de préparation. Longtemps dans l’attente pour savoir le nombre d’athlètes qu’ils pourront amener à cette compétition, ils ont reçu l’information officielle. La délégation sénégalaise en partance à Accra (Ghana) sera composée de 98 athlètes a appris wiwsport. Ils seront accompagnés de 28 encadreurs et 9 médicaux. Pour le moment, la date de départ et celle de la remise du drapeau national ne sont pas encore connues.

Le Sénégal sera en lice dans 11 disciplines : athlétisme, football U20 (garçons et en filles), badminton, natation, taekwondo, karaté, judo, lutte, tennis de table, triathlon et beach volley (garçons et filles).

Les Jeux Africains sont une compétition multisports crée en 1965 et disputée tous les 4 ans par les pays africains. On compte 35 disciplines dans le programme des épreuves. Initialement prévue en aout 2023, la compétition a été reporté en raison d’un retard sur les préparatifs.

Le Sénégal qui a pris part à toutes les éditions, est à la 7e place du classement des pays (15) ayant obtenu le plus de médailles dans cette compétition : 65 or, 71 argents, 153 bronzes pour un cumul de 289 médailles. Rappelons que lors de la précédente édition en 2019, le Sénégal avait terminé à la 22e place sur 54 pays avec une seule médaille en or.