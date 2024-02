Zone A- Tournoi qualificatif au Championnat Africain de Football Scolaire 2024 : Le Sénégal et quatre autres nations en lice

Le tournoi de la zone ouest A du championnat africain de football scolaire a démarré ce lundi 26 février à Nouakchott en Mauritanie et se poursuivra jusqu’au 3 mars 2024.

La course à la qualification pour la deuxième édition du championnat scolaire africain 2024 est lancée depuis ce lundi à Nouakchott et va durer une semaine. Ainsi dans la zone Ouest A, Cinq pays sont en lice pour succéder décrocher leur ticket pour ce tournoi. Il s’agit du Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal.

Notons que la première édition du championnat scolaire a été remportée (en garçons) par le Complexe Scolaire Ben Sékou Sylla de la Guinée qui s’était imposée aux tirs au but Calpham High School de l’Afrique du Sud.