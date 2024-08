Contribution : Être patriote ,aujourd’hui ? (par Elie Charles Moreau)

Droit dans vos bottes, tenez-vous au rang de compatriote (s) si vous ne pouvez ni n’êtes sûr (s) de pleinement assumer le statut de Patriote et les sacrifices de parole et d’encre tout autant de sang, de sueur et de larmes que cela requiert ! Car, rien ne saurait être d’avance acquis ! Rien ne sera offert sur plateau de bronze ou d’argent et d’or moins encore !

Et si tel était le cas, même de personnes insoupçonnées, combien de volées et d’envolées de médisance pour vous loger à toutes les mauvaises et pouacres enseignes possibles et même impossibles ? Au fond, deux ou trois seules questions : Aujourd’hui, au Sénégal, que risque t-on à se réclamer « Patriote » et à vouloir et devoir le clamer en toutes latitudes et toutes agoras ? Comment être sain et sauf au cœur de tous les bruits et fureurs et qu’émettent, en désordres affreux et en boucle, par réflexe de conservation probablement, rentiers et prébendiers et tous, ou presque tous, les sybarites et chouchous de régimes et systèmes sommés de disparition ? Somme toute, comment être Patriote en un monde et une époque où le romantisme intellectuel semble en perte de vitesse ou, seulement, vu comme une énième utopie de lettrés-en langue française ?

Elie Charles Moreau