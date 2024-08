Réflexions sur le Chômage Endémique des Jeunes et les Réponses Structurelles pour son Éradication (Par Alioune NDIAYE )

Le chômage des jeunes est une problématique majeure qui touche de nombreux pays, notamment en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, le taux de chômage chez les jeunes reste alarmant, avec des répercussions sociales, économiques et politiques profondes. Pour lutter efficacement contre ce fléau, il est crucial d’envisager des réponses structurelles et durables. Cette réflexion propose des pistes d’action pour éradiquer le chômage des jeunes au Sénégal.

1. Réforme du Système Éducatif et de la Formation

1.1. Adapter l’éducation aux besoins du marché du travail

– Refonte des curricula : Le système éducatif doit être réformé pour répondre aux besoins du marché du travail. Les programmes d’études doivent intégrer des compétences pratiques, des technologies modernes et une formation en entrepreneuriat. Il est essentiel de favoriser l’enseignement des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), ainsi que des métiers techniques et professionnels.

– Formation professionnelle et technique : L’accent doit être mis sur la formation professionnelle et technique pour permettre aux jeunes d’acquérir des compétences directement applicables dans le marché du travail. Des partenariats public-privé peuvent être établis pour assurer la pertinence des formations en fonction des besoins des industries locales.

1.2. Promotion de l’apprentissage et de l’alternance

– Apprentissage dual : L’introduction d’un système d’apprentissage dual, combinant formation en entreprise et éducation scolaire, peut aider les jeunes à acquérir une expérience professionnelle tout en poursuivant leurs études. Ce modèle, inspiré des pays comme l’Allemagne, pourrait réduire le décalage entre les compétences acquises et les attentes des employeurs.

2. Promotion de l’Entrepreneuriat Jeune

2.1. Encourager la culture entrepreneuriale

– Éducation entrepreneuriale dès le secondaire : L’intégration de l’éducation à l’entrepreneuriat dans les programmes scolaires, dès le niveau secondaire, peut inculquer aux jeunes la mentalité nécessaire pour créer et gérer des entreprises.

– Incubateurs et espaces de co-working : La création d’incubateurs et d’espaces de co-working soutenus par l’État ou des partenariats privés peut fournir aux jeunes entrepreneurs un environnement propice au développement de leurs idées, avec accès à des ressources, des mentors et des réseaux.

2.2. Facilitation de l’accès au financement

– Fonds dédiés aux jeunes entrepreneurs : Des fonds spécifiques devraient être mis en place pour soutenir les jeunes entrepreneurs, avec des conditions de crédit avantageuses et des subventions pour les projets innovants. Les procédures d’accès au financement doivent être simplifiées pour encourager les jeunes à créer leurs entreprises.

– Microfinance et épargne communautaire : La microfinance et les systèmes d’épargne communautaire peuvent offrir des solutions de financement alternatives pour les jeunes sans accès aux institutions bancaires traditionnelles.

3. Développement des Infrastructures et de l’Industrie Locale

3.1. Investissements dans les infrastructures

– Infrastructures pour l’emploi : Le développement d’infrastructures, notamment dans les zones rurales et périurbaines, peut stimuler la création d’emplois. Les grands projets d’infrastructures doivent inclure des programmes de formation pour les jeunes locaux, leur permettant de participer directement à ces projets.

– Développement industriel : La création de zones économiques spéciales et d’industries locales peut favoriser l’emploi des jeunes en stimulant la production nationale et l’exportation. Les politiques industrielles doivent encourager les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, tels que l’agro-industrie, le textile et le tourisme.

3.2. Soutien aux secteurs émergents

– Économie numérique : Le numérique représente une opportunité majeure pour l’emploi des jeunes. Il est essentiel de développer des compétences dans ce domaine, en favorisant l’accès à l’Internet haut débit et en soutenant les start-ups technologiques.

– Économie verte : L’économie verte offre également des perspectives d’emploi pour les jeunes, notamment dans les énergies renouvelables, la gestion des déchets et l’agriculture durable. Les politiques publiques doivent encourager ces secteurs à travers des incitations fiscales et des programmes de formation spécialisés.

4. Politiques Publiques et Gouvernance

4.1. Politiques de l’emploi proactives

– Création de programmes d’emploi publics : L’État peut mettre en place des programmes d’emploi publics ciblant les jeunes, notamment dans les secteurs de l’environnement, de la santé publique et de l’éducation. Ces programmes doivent inclure des volets de formation pour préparer les jeunes à des emplois durables.

– Incitations à l’embauche des jeunes: Les entreprises peuvent être incitées à embaucher des jeunes via des réductions d’impôts, des subventions salariales ou des exonérations temporaires de charges sociales pour les jeunes recrues.

4.2. Gouvernance inclusive

– Participation des jeunes à l’élaboration des politiques : Les jeunes doivent être intégrés dans le processus d’élaboration des politiques d’emploi. Leur participation active peut garantir que les programmes sont adaptés à leurs besoins réels et à leurs aspirations.

– Renforcement des institutions: La lutte contre la corruption, l’amélioration de la transparence et la responsabilisation des institutions sont essentielles pour créer un climat de confiance propice à l’investissement et à la création d’emplois.

L’éradication du chômage endémique des jeunes au Sénégal nécessite une approche globale, intégrant des réformes éducatives, la promotion de l’entrepreneuriat, le développement des infrastructures et des politiques publiques proactives. Seules des solutions structurelles, soutenues par un engagement politique fort et une gouvernance inclusive, pourront permettre de relever ce défi et de construire un avenir prometteur pour la jeunesse sénégalaise.

Alioune Ndiaye

Expert en développement international

Écrivain

Agent au Ministère de la formation professionnelle