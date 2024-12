Congrès International de l’Apiculture en Casamance : L’Abeille l’avenir de l’humanité

Les 6 ,7 et 8 décembre 2024 va se tenir un congrès international sur le sujet « l’Abeille, l’avenir de l’humanité. L’initiative est portée par les trois départements de la région de Ziguinchor (Bignona, Oussouye et Ziguinchor) regroupés en Entente interdépartementale en lien avec les régions françaises Alsace, Champagne, Ardennes et Lorraines. Le thème ainsi choisi pour ce Congrès présente un intérêt tout particulier en ce qu’il contribue à promouvoir une meilleure compréhension de la prise en compte de la biodiversité dans nos politiques publiques aussi bien au niveau national, local et communautaire. Cet événement, organisé en partenariat avec la région Grand Est en France, vise à mettre en lumière l’importance cruciale des abeilles pour l’écosystème ainsi que leur impact positif sur l’économie locale. Il a pour objectif de promouvoir des pratiques apicoles durables, reconnues comme des leviers essentiels pour l’emploi des jeunes et des femmes, ainsi que pour l’employabilité en Casamance, et au-delà.

Relativement à l’abeille il y a lieu de présenter cet insecte sous ses différentes facettes :

Nom scientifique : Anthophila

Ordre : Hymenoptera

Classe : Insecta

Description physique de l’abeille

L’abeille est un insecte, c’est-à-dire qu’elle a 6 pattes. Elle fait partie de la grande famille des hyménoptères, qui comprend aussi les bourdons et les guêpes.

L’abeille possède deux gros yeux sur les côtés de la tête et trois petits, appelés ocelles (ou yeux simples), au sommet du crâne. Les grands yeux ont des milliers de facettes qui offrent à l’abeille :

– un champ de vision très large pour bien se repérer lors de ses déplacements,

– une sensibilité à la luminosité pour la renseigner sur l’heure de la journée.

L’abeille ne perçoit pas non plus le même spectre de couleur que les hommes. Elles voient du vert à l’ultraviolet en passant par le bleu, soit entre 300 et 500 nanomètres, alors que l’homme perçoit du bleu-violet au rouge, soit de 400 à 800 nanomètres. Les ouvrières ne voient donc pas le jaune, ni le rouge.

2 antennes pour servir de nez et de mains.

Sans cesse en mouvement, les antennes des abeilles lui permettent :

– de percevoir très finement les odeurs, notamment pour détecter la présence de membres étrangers ou ennemis de la ruche,

– d’explorer l’environnement de façon tactile.

-1 bouche pour prélever le nectar, fabriquer le miel ou la cire.

La bouche est équipée de 2 mandibules servant à la mastication. Elle comporte aussi 1 trompe ou proboscis dans laquelle coulisse une longue langue pour aspirer le nectar, élaborer le miel et travailler la propolis ou la cire.

3 paires de pattes avec des « corbeilles » pour le pollen.

La troisième paire de pattes des ouvrières est équipée pour recevoir le pollen avec :

– sur la face interne, un peigne et une brosse,

– sur la face externe, des petits réceptacles: les corbeilles.

Lorsque l’abeille butine, les milliers de grains de pollen s’accrochent à son corps velu. Avec ses pattes outillées, elle forme de petites pelotes de pollen qui se logent dans les corbeilles.

L’abeille, un insecte béni selon les mythes, les croyances ….

Les abeilles symbolisent généralement la concentration, le travail acharné, le travail d’équipe, la générosité, la fertilité et la prospérité. Elles représentent la puissance et le mystère de la nature dans la mythologie et le folklore

Figurées sur les monuments, elles évoquent le peuple obéissant, mais également les larmes du dieu Râ. Au Moyen-Orient, entre l’Euphrate et le Tigre, les rois de Chaldée adoptent, eux aussi les abeilles comme symbole royal ! Chez les Romains, les abeilles sont associées à Déméter, déesse de l’agriculture et de la fertilité.

L’abeille est aussi synonyme de douceur dans les hymnes védiques et dans la Bible: « l’abeille est petite parmi les êtres ailés, mais ce qu’elle produit est d’une douceur exquise » (Ecclésiastique 11, 3). La liqueur sucrée est aussi l’image du fruit d’une recherche spirituelle conduite à son accomplissement.

Les abeilles, comme les fées, sont souvent considérées comme les gardiennes du monde naturel, éternellement liées à l’amour, à la magie et à la romance. Dans de nombreuses cultures anciennes, les abeilles jouent un rôle important dans leur histoire, l’abeille étant souvent considérée comme l’insecte sacré qui reliait le monde naturel au monde souterrain

Le miel et les abeilles sont utilisés comme images pour transmettre les bénédictions de Dieu, son amour, sa force, sa sagesse, des choses de grande valeur et même des références au Christ. Certains noms bibliques, comme Débora, le nom de la célèbre et seule femme dirigeante d’Israël à l’époque des Juges, signifie abeille en hébreu.

Symbole de productivité, d’organisation et de travail bien fait, l’abeille est un animal totem discret mais très inspirant et créatif. Dans de nombreuses traditions et dans le monde entier, l’abeille est aussi un symbole sacré et divin. On dit qu’elle est la messagère de Dieu

La signification spirituelle d’une abeille volant autour de nous est associée à la prospérité, au succès, à la chance et à la productivité. Cela peut également signifier que l’abeille est attirée par nos couleurs vives, notre énergie et notre aura, ou curieuse de notre fréquence vibratoire et des couleurs de notre aura.

C’est pour cette raison que l’observation d’une abeille pourrait symboliser la prospérité et l’abondance, en raison de sa capacité à produire directement et indirectement la vie. « Le miel nous renvoie également au « lait et au miel », un dicton qui représente le luxe », explique Horniman. « C’est dans le miel que réside cette abondance. »

Est-ce que les abeilles portent bonheur ? L’animal totem de l’abeille dans la maison, un signe de chance. Une abeille qui entre dans la maison présente une signification positive. Dans différentes cultures, elle est considérée comme une annonce de « bonne chance » pour les habitants.

Que symbolisent les abeilles en général ? Les abeilles symbolisent généralement la concentration, le travail acharné, le travail d’équipe, la générosité et la prospérité en raison de leurs comportements et contributions naturels. Elles représentent également la fertilité étant donné leur rôle vital dans la pollinisation.

« Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, il ne resterait plus que quatre ans à l’homme, aurait affirmé Albert Einstein (1879-1955). Plus d’abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d’animaux, plus d’homme. » La véracité de la citation n’est pas confirmée. La prophétie, elle, se précise.

Quand on rêve d’abeille ?

Elle représente aussi l’individu qui se réalise au milieu d’un groupe, au sein d’une collectivité harmonieuse (la ruche), où le travail s’accomplit de façon efficace, satisfaisante et équitable. En rêve, l’abeille symbolise la conscience de notre force et de notre place au milieu du groupe

Utilité de l’abeille : un véritable soldat de la pollinisation !

La pollinisation est un mode de reproduction qui concerne un grand nombre de plantes (les gymnospermes et les angiospermes). Il faut savoir que la reproduction des plantes peut être sexuée, asexuée ou par clonage. Mais, compte tenu de leur immobilité, la reproduction sexuée a besoin d’un agent pour se déplacer d’une fleur vers l’autre et transporter les cellules sexuelles (gamètes) mâles vers les cellules sexuelles femelles (ovules) pour les féconder.

La pollinisation est donc une opération qui consiste à transporter les grains de pollen, par l’intermédiaire d’un pollinisateur, d’une plante à l’autre de la même espèce (un cas d’autofécondation) ou d’une espèce différente (un cas de pollinisation croisée). Les grains recueillis dans les étamines, par frottement, sont transportés vers le pistil et déposés sur les stigmates (organes reproducteurs femelles).

En effet, comme dans toutes espèces, il existe des plantes à fleurs mâles et des plantes à fleurs femelles.

La plante mâle est constituée d’une étamine (ce sont les organes de reproduction mâles). Mais, elle n’a pas d’ovaire. Puis il y a l’anthère. C’est ce qui est responsable de la production des pollens (des petites graines qui sont responsables de la fécondation de la plante femelle).

L’appareil de reproduction des fleurs femelles est le pistil. Il est constitué d’un stigmate (ce qui capte le pollen masculin) et d’un ovaire (où a lieu la fécondation). C’est une fleur sans étamines ou avec des étamines, mais atrophiées.

Lors de la pollinisation, les pollens se déposent sur le stigmate femelle. Cela peut se faire de différentes manières : grâce aux insectes, aux animaux (certains papillons et oiseaux) ou encore grâce au vent.

Mais, les pollinisateurs ne se limitent pas aux plantes à fleurs. Des plantes arborescentes, comme les Cycas, qui ne possèdent pas de fleurs, sont pollinisées par des insectes.

La pollinisation permet ainsi, en grande partie, d’assurer une biodiversité essentielle à notre écosystème et à notre nature. Pour ne pas modifier cet écosystème, il est important de veiller à ce que ce processus puisse s’effectuer sans soucis.

Des polinisateurs….

Il existe une variété de pollinisateurs : des abeilles (sauvages et domestiques dans les ruchers), des papillons, des oiseaux, certains mammifères comme les petits rongeurs, et d’autres éléments de la nature comme l’eau, pour les plantes poussant dans les cours d’eau

Le vent : il pollinise soit 20 000 espèces, L’eau : 150 espèces, animaux vertébrés (colibri, chauve-souris…) : ils polonisent 12 000 espèces de plante, des insectes (papillon, guêpe, abeille …, on parle de pollinisation entomophile …) : 100 000 espèces.

L’abeille : leader au rang des pollinisateurs !

L’abeille est connue pour être le meilleur pollinisateur et pour cause. Elle est capable à elle seule de butiner le pollen de 250 fleurs par heure, de stocker sur une seule patte 500 000 grains de pollen. Qu’elle soit sauvage ou domestique, des 100 espèces de plantes faisant partie de nos ressources alimentaires, elle en pollinise à elle seule 71.

Il faut signaler également que celle-ci rend un grand service aux plantes : plus elle butine les fleurs, plus les arbres produiront des fruits de bonne qualité et en bonne quantité. Une fleur mal pollinisée donnera un fruit de mauvaise qualité (altération de la forme et de la saveur).

Comment se fait la pollinisation avec l’abeille.

C’est en se déplaçant d’une fleur à l’autre que l’abeille concrétise l’opération de pollinisation. Elle recueille le pollen et le nectar. Entre temps, une partie de ce nectar (qui est situé sur l’étamine) reste collée aux poils de l’abeille pendant le transport jusqu’à une autre fleur. En se posant, ce nectar est déposé sur le stigmate ou le pistil (organes de reproduction femelles). C’est grâce à cela que la fécondation est possible et que des graines peuvent se développer.

Cela augmente le rendement de bien d’autres cultures. Nous ne devons pas modifier l’écosystème en voulant « contrôler » la nature. Il faut que les bourdons et autres pollinisateurs puissent effectuer leur travail si essentiel.

En définitive ce Congrès vient renforcer les nobles idéaux rattachés à la journée mondiale de l’abeille célébrée chaque année depuis 2018 le 20 Mai sous l’égide des nations unies.

Chaque année, la Journée mondiale des abeilles offre l’occasion de faire mieux connaître la contribution essentielle des abeilles et des autres pollinisateurs à la santé des êtres humains et de la planète, ainsi que les nombreux problèmes qui touchent aujourd’hui ces insectes. Nous célébrons cette journée mondiale depuis six ans, grâce aux efforts du Gouvernement slovène qui, avec l’appui d’Apimondia, a amené l’Assemblée générale des Nations Unies à déclarer le 20 mai Journée mondiale des abeilles.

Cette date a été choisie car elle correspond à la date de naissance d’Anton Janša, pionnier de l’apiculture moderne. Anton Janša venait d’une famille d’apiculteurs vivant en Slovénie, où l’apiculture est depuis longtemps une activité agricole primordiale.

De nos jours, les populations de pollinisateurs et de nombreux autres insectes sont de moins en moins abondantes.

Les abeilles et autres pollinisateurs sont indispensables à notre existence, puisqu’ils sont un fondement de l’agriculture et de la biodiversité dans le monde entier. On compte plus de 20 000 espèces d’abeilles et d’autres pollinisateurs sauvages, mais les activités humaines les mettent en danger, notamment par la destruction des habitats, l’utilisation de pesticides, la surexploitation de certains produits fruitiers « sauvages », les feux de brousse précoces et le changement climatique entre autres. Les communautés peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre les problèmes auxquels font face les abeilles et autres pollinisateurs. L’objectif de la campagne de cette année est de sensibiliser les jeunes et d’autres parties prenantes au rôle fondamental des abeilles et des autres pollinisateurs dans l’agriculture, l’équilibre écologique et la préservation de la biodiversité. En incitant les différents acteurs à s’investir dans l’apiculture et à participer à des projets pédagogiques et à des initiatives de sensibilisation. Nous pouvons faire naître une nouvelle génération de défenseurs de l’environnement et leur donner les moyens d’avoir un impact positif sur le monde.

C’est tout le sens et la portée de ce prestigieux congrès que la commune de Ziguinchor va accueillir sous le parrainage de son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Faye et sous la présence effective du brillant et charismatique premier ministre Ousmane Sonko.

