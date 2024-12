Hommage à Sidy Lamine Niasse par Inspecteur Abdoulaye Seydi

Sidy Lamine Niasse!

Puisque c’est un mardi que tu as décidé de partir sans revenir, je te rendrai un hommage qui ne sera jamais à la hauteur de ta combativité et de ta grandeur d’âme. Ce serait un sacrilège de ne pas tremper la Plume Fanta Mballo pour t’exprimer ma reconnaissance.

Sidy,

Tu faisais partie intégrante de la famille des indignés, des fidèles. Tu as combattu l’abus de pouvoir et l’injustice. Sans aucun doute, si tu étais né au temps du Prophète Mohamed PSL, tu serais comme un Seydina Aliou ou un Seydina Omar tellement tu as incarné la constance en prêchant le vrai. De Senghor à Sall en passant par Diouf et Wade, tu as défendu la même cause :l’épanouissement de l’homme dans le respect de sa dignité. Tu pouvais changer de fusil d’épaule et accepter la soumission dans l’indignité comme cela se passe aujourd’hui. Mais, en homme de valeurs, tu as préféré la liberté et la conscience tranquille.

Sidy,

Le Sénégal qui se bat est orphelin de ton voyage sans retour! Sache que la jeune génération a retenu ta leçon. Ton combat ne sera pas une vanité; il sera poursuivi pour honorer la descendance d’Adam.

Dans l’antre de Dieu où tu te trouves désormais, je te souhaite un repos éternel paisible.

L’Homme des Mardis.