Conflit entre Israël et à Gaza : Bilan des victimes et impasse diplomatique

Depuis le 7 octobre 2023, le conflit entre Israël et le mouvement Hamas dans la bande de Gaza a causé 44 382 morts, selon le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne. Ce chiffre a été révélé samedi, marquant le 421e jour du conflit.

Le ministère a précisé le nombre de victimes du « génocide israélien », mentionnant 44 383 morts et 105 142 blessés. Au cours des dernières 24 heures, l’armée israélienne a mené quatre attaques majeures contre des familles gazaouies, entraînant au moins 19 morts et 72 blessés. Le ministère a également signalé que plusieurs victimes restent inaccessibles, coincées sous les décombres, en raison des difficultés des équipes de secours pour les atteindre.

Malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat et une ordonnance de la Cour internationale de justice en faveur de mesures protectrices, Israël poursuit sa campagne militaire avec le soutien des États-Unis. La Cour pénale internationale a, par ailleurs, émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité ».

Les efforts de médiation pour parvenir à un cessez-le-feu, menés par les États-Unis, l’Égypte et le Qatar, se heurtent au refus de Benyamin Netanyahu de mettre un terme aux combats, compliquant davantage la situation humanitaire et politique dans la région.