Diplomatie sénégalaise : Bassirou Diomaye Faye redéfinit sa stratégie au Sahel

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a procédé à un remaniement diplomatique d’envergure en désignant de nouveaux ambassadeurs au Mali et au Niger, deux pays au centre des tensions entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette décision, hautement stratégique, traduit la volonté de Dakar de redéfinir son positionnement diplomatique dans un contexte régional marqué par des dynamiques complexes de recomposition des alliances, de souveraineté revendiquée par certains États et de repositionnement des puissances étrangères.

En nommant de nouveaux représentants dans ces pays clés, le Sénégal cherche à maintenir un équilibre entre son ancrage traditionnel au sein de la CEDEAO et la nécessité de préserver des relations constructives avec les régimes de transition au Mali et au Niger. Ce choix pourrait également s’inscrire dans une démarche de renforcement des liens bilatéraux, notamment sur les plans sécuritaire, économique et politique, à un moment où la sous-région fait face à des défis majeurs liés à l’instabilité, à la lutte contre le terrorisme et aux mutations géopolitiques en cours.