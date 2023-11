Les confidences inédites de Sonko à Moustapha Guirassy : «S’il faut mourir pour sauver le Sénégal… »

En conférence de presse hier, Moustapha Guirassy a dénoncé l’indifférence de certains Sénégalais dans l’engagement pour la cause sociale, comme le fait le leader dee patriotes,Ousmane Sonko.

En effet, Guirassy a loué “la bravoure et le courage” du maire de Ziguinchor dans ce domaine : Ousmane Sonko reste “une aubaine, une opportunité et une fenêtre de l’espoir pour le peuple sénégalais ».

Pour preuve, malgré l’emprisonnement et la détérioration de son état de santé, Sonko garde toujours sa force et son sourire depuis son lit d’hôpital. Moustapha Guirassy rapporte que le maire de Ziguinchor est loin de lâcher l’affaire, puisqu’il lui a confié “qu’il est et restera toujours dans cette dynamique de faire face au régime en place et que s’il faut mourir pour sauver le Sénégal et les jeunes des mains de Macky Sall, il le ferait ».