Souleymane Ndiaye, le Secrétaire général de la S2D a décidé de prendre rendez vous avec la presse au lendemain du boycott par les Sénégalais du concert de casseroles appelé par la coalition Yewwi Askan Wi. Et le directeur des infrastructures aéroportuaires n’a pas manqué de dire toute sa satisfaction sur le dialogue initié entre le Président de la République et la jeunesse.

Aussi, Souleymane Ndiaye n’a pas manqué de saluer le sens des responsabilités des Sénégalais qui ont ignoré l’appel de YAW à un concert de casseroles hier soir. “Quand des leaders politiques font montre d’une irresponsabilité manifeste et veulent prendre le peuple en otage, il revient simplement au peuple de prendre ses responsabilités.” A-t-il fait savoir. A en croire Souleymane Ndiaye, “l’échec du Rendez-vous de Yewwi Askan Wi s’explique par la perte vertigineuse de vitesse de cette coalition, par le fait que nos enfants sont dans un contexte d’examen et qu’il faut par conséquent penser à eux et à leur avenir, donc au moins prier pour leur réussite et les encourager.”

Pour Souleymane Ndiaye, “pendant que ces mêmes soi-disant responsables politiques se soucient de l’avenir de leurs enfants qu’ils s’arrangent à conduire à l’école; quel que soit le contexte dont ils sont à l’origine, au même moment, ils invitent les enfants des autres à mettre de côté leur avenir pour des intérêts crypto-personnels et purement politiciens. Cela est aujourd’hui plus qu’évident aux yeux des Sénégalais qui ont compris le jeu de cette frange de l’opposition.”

Alors que certains ont vite fait de trouver un raccourcis en disant que “les préparatifs de la tabaski seraient à l’origine de l’échec de la deuxième journée de concert de casseroles“, le patron de la S2D croit savoir que “la Tabaski n’a rien avoir avec le 2ème échec de la tentative de cette partie de l’opposition de semer le désordre dans notre cher pays. Par ailleurs, nous félicitons le Président de la République qui a offert une tribune à la jeunesse, afin de recueillir directement auprès de cette jeunesse leurs avis et leurs propositions. Son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall a pu d’ailleurs, à cette occasion, montrer chiffres à l’appui les gros efforts consentis jusque-là par l’Etat et ses démembrements ainsi que les différents programmes d’appui à l’insertion professionnel des jeunes et d’accompagnement dans le cadre de leurs projets.”

Enfin, le patron de Synergie du Développement a dit saluer “cette démarche démocratique et très inclusive du Président de la République, ainsi que les engagements forts qu’il a souscrits auprès des jeunes qui ont bien reçu et compris le sens de son engagement et ont démontré d’ailleurs hier qu’ils sont plus préoccupés par leur avenir plutôt que par des discours empreints de mensonges, de dénégation et d’appels à la violence qui ne participent aucunement à leur donner le bon exemple. D’ailleurs, en vue des élections législatives, la S2D et son leader se sont engagés à sensibiliser les jeunes sur les différents projets et programmes qui leur sont destinés et à mettre en place un Comité chargé de l’encadrement et de l’appui aux jeunes, notamment en Casamance, en vue d’aider ces derniers dans leurs démarches de recherche d’emploi et de financements.”