Cigarette électronique : Le vapotage et ses risques

En 2020, un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) pointait du doigt les effets négatifs de la cigarette électronique, bien que toute la lumière ne soit pas encore faite sur ses effets à long terme. Selon ce rapport, elles exposent à plusieurs conséquences. Les adolescents, dont le développement cérébral n’est pas totalement achevé sont exposés. Elle altère le développement du fœtus chez la femme enceinte et augmente le risque de pathologies cardiaques et pulmonaires. De plus, le vapotage passif pourrait exposer les personnes aux effets de la nicotine et à des produits chimiques dangereux, tels que le glycol selon un rapport de l’Oms sur les dangers de la cigarette électronique. Parallèlement, ce rapport notifie : « dire que la cigarette électronique, aide au sevrage tabagique pour les fumeurs, pourrait devenir une incitation à fumer chez les plus jeunes. Ce rapport, qui est loin de faire l’unanimité au sein de la communauté scientifique et médicale, oriente les fumeurs vers les substituts de nicotine (patchs, gommes), plutôt que vers la cigarette électronique ».