Procès d’Oustaz Oumar Sall : Les accusations et risques qui pèsent sur le prêcheur

Le procès très attendu du prêcheur Oumar Sall, opposé à des disciples de la confrérie Tidiane, est prévu ce vendredi dans la salle 4 du tribunal de Grande instance hors classe de Dakar.

Oumar Sall est accusé de diffamation, d’insulte via un système informatique envers un groupe religieux et de provocation d’actes d’intolérance entre différentes sectes religieuses. Ces accusations sont fondées sur des propos qu’il a tenus dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Dans ces vidéos, Sall critique notamment les pratiques cultuelles de la confrérie Tidiane, à laquelle appartiennent ses accusateurs.

La diffamation est définie par le Code pénal sénégalais comme « l’imputation à une personne d’un fait qui lui est de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». L’insulte est définie comme « tout propos ou comportement qui vise à offenser l’honneur ou la considération d’une personne ». La provocation d’actes d’intolérance entre différentes sectes religieuses est définie comme « l’incitation à la haine ou à la violence entre des groupes religieux ».

Si Oumar Sall est reconnu coupable de diffamation, il encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 2 millions de francs CFA. Si il est reconnu coupable d’insulte, il encourt une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 500 000 francs CFA. Et si il est reconnu coupable de provocation d’actes d’intolérance entre différentes sectes religieuses, il encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 5 millions de francs CFA.

L’annonce de son arrestation a déclenché un mouvement de soutien massif de ses partisans, prêts à se mobiliser à nouveau ce vendredi. Des bus gratuits seront même disponibles, notamment à Keur Massar, pour faciliter leur déplacement. De l’autre côté, les disciples de la confrérie Tidiane, menés par Oustaz Fatah Sarr, préparent également une mobilisation d’envergure, souhaitant faire valoir leur point de vue.

Cette situation tendue fait craindre des débordements. Les autorités sont appelées à prendre des mesures pour prévenir tout acte de violence entre les deux groupes. Ce procès, au-delà de son issue juridique, est un véritable baromètre de la coexistence religieuse et de la liberté d’expression au Sénégal.