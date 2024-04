Nicolas Jackson soutenu par Diomansy Camara après des critiques pour sa performance en FA Cup

Le footballer sénégalais Nicolas Jackson, attaquant chez Chelsea, connaît une période difficile. Sa performance contre Liverpool en FA Cup a reçu de vives critiques, faisant écho à ses récentes difficultés. En dépit de ces défis, il bénéficie du soutien de figures emblématiques du football, notamment Diomansy Camara et Didier Drogba.

Diomansy Camara, en particulier, a pris la défense de Jackson, en traçant un parallèle entre lui et Vinicius Junior lors de ses débuts au Real Madrid. « On se rappelle le cas de Vinicius. Quand il venait d’arriver du côté du Real de Madrid, il loupait énormément d’occasions et tout le monde lui tombait dessus. Et avec le temps, il a rectifié le tir, » a-t-il expliqué.

Cette comparaison met en lumière les attentes et les pressions auxquelles sont soumis les joueurs de haut niveau, tout en rappelant l’importance de la persévérance. Camara reste optimiste quant à l’avenir de Jackson, soulignant « le plus important, je pense, c’est qu’il faut se créer ces situations. Et après, il va falloir réajuster la mire. Même si on aurait aimé qu’il marque évidemment face à City, » a-t-il ajouté.