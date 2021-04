Cheikh Tidiane Gomis: ” C’est Macky Sall qui a maintenu Aliou Cissé à la tête de l’Equipe nationale”

Souvent très critique contre les choix d’Aliou Cissé, Cheikh Tidiane Gomis est revenu à la charge après la pâle copie du Sénégal face à l’Eswatini (1-1). Pour le journaliste sportif, il est temps de se séparer du sélectionneur des Lions. “Il a fait six ans dans l’équipe et il n’a rien gagné. Cela prouve qu’il a atteint ses limites. En 2019, j’ai demandé son limogeage après la finale de la Can, mais c’est le président Macky Sall qui a dit ouvertement qu’il voulait la continué avec Aliou Cissé…”, a dit le journaliste de Walf dans cet entretien.

