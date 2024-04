Aliou Cissé : “On aspire à devenir la première équipe africaine à remporter la Coupe du monde“

Dans une interview accordée au Parisien, Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, révèle les ambitions déterminées de son équipe pour la Coupe du monde, tout en dévoilant sa stratégie pour attirer les binationaux dans les rangs des Lions de la Teranga.

Aliou Cissé ne cache pas ses aspirations à voir le Sénégal briller sur la scène mondiale du football. « Au-delà d’une CAN, nous travaillons pour gagner une Coupe du monde », affirme-t-il. Inspiré par l’exploit du Maroc, demi-finaliste en 2022, Cissé vise encore plus haut, aspirant à ce que le “Sénégal devienne la première équipe africaine à remporter le trophée” suprême. Pourtant, pour réaliser cette ambition, le technicien sénégalais sait qu’il doit mobiliser tous les talents disponibles, même ceux qui hésitent entre représenter le Sénégal ou une autre nation. Il aborde ainsi la question des binationaux avec franchise et tact. « Je connais les joueurs, je les vois arriver dans les centres de formation, puis avec l’équipe de France Espoirs. Leur premier choix, je le sais, c’est la France, mais ils ne sont pas non plus fermés au pays de leurs parents« , explique-t-il.

Il partage son expérience personnelle pour illustrer que le choix du cœur peut triompher sur les contingences initiales. « Moi-même, j’aurais pu jouer pour la France. Ma sélection m’a appelé quand j’étais joueur du PSG et j’ai d’abord dit que je n’étais pas prêt. Ce qui ne m’a pas empêché d’en être le capitaine et de faire un quart de Coupe du monde plus tard », raconte-t-il. Sa méthode pour attirer les binationaux est empreinte d’une approche humaine et directe. « C‘est moi qui les appelle directement. Je me débrouille pour trouver leur numéro de téléphone et j’appelle. J’ai besoin d’une discussion franche. En parlant directement, je peux plus facilement toucher le cœur du garçon », partage-t-il.

Il croit fermement en l’importance de laisser aux joueurs la possibilité de découvrir l’Afrique par eux-mêmes, confiants qu’une fois sur le sol sénégalais, leur attachement se renforcera. « C’est important, de les laisser venir d’eux-mêmes, de les inviter à venir voir ce qui se passe en Afrique. Et quand ils viennent, ils tombent amoureux ! », déclare-t-il avec conviction. “On ne donnera pas aux joueurs ce qu’ils n’ont pas dans leurs clubs. Mais on peut leur donner l’amour et la reconnaissance des Sénégalais. Être adulé, c’est au-delà de l’argent, c’est vraiment au-delà de tout« , conclut-il.