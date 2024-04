Côte d’Ivoire : La CAF dévoile les incroyables bénéfices de la CAN…

La Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2023), qui s’est déroulée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, a généré un bénéfice incroyable de 80 millions de dollars, selon la Confédération africaine de football (CAF).

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a souligné cette réussite en déclarant : « On a gagné plus de 80 millions de dollars. C’est ça, le bénéfice. Si on regarde les éditions précédentes, on a gagné à peu près quatre millions. Donc on est passé à 80 millions et une grande partie de cet argent va aux 54 pays pour développer le football », lors d’un entretien avec des journalistes.

Motsepe a également affirmé que la CAN 2023 en Côte d’Ivoire a été la plus rentable de l’histoire de la compétition. « Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Mais ça ne peut être rentable que si la qualité du football africain est enthousiasmante », a-t-il souligné