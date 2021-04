Un « faux Mbacké-Mbacké » arrêté par la police de Gouye Mbinde pour avoir arnaqué ses disciples

À la recherche du gain facile A. N’diaye a usurpé le titre et l’identité d’un célèbre marabout Mbacké-Mbacké pour arnaquer ses disciples. Ainsi, le jeune homme à bénéficier des privilèges et des avantages dus à un petit-fils de Khadim Rassoul. Selon les informations exclusives de “Source A”, le faux descendant du fondateur du mouridisme écumait les quartiers de Kaolack à Touba en passant par Diourbel et Mbacké.

Tout est parti le 20 mars dernier, une rencontre entre M. Diop bibliothécaire domicilié au quartier Keur Serigne Niang Diop à Touba et le faux marabout au niveau d’une cérémonie funèbre au quartier Gare boumak. Au cours de leurs discussions, À. N’diaye lui a fait croire qu’il était un petit frère de S. A. Mbacké, célèbre marabout domicilié à Darou Moukhty.

Le plaignant s’est comporté comme un disciple face de son guide. Partant de ce fait, le faux marabout lui a rendu visite. Dans sa déposition M.Diop a précisé qu’il a toujours traité A. N’diaye « avec tous les honneurs réserver à en descendant de Serigne Touba », confie-t-il. Il est parvenu à escroquer beaucoup de personnes et à soutirer de l’argent à des disciples durant un an. Démasqué À. N’diaye a été finalement démasqué dimanche dernier dans la sainte ville. En fait, les policiers du poste de Police de Gouye Mbinde ont mis fin à son bamboula.

Mis aux arrêts par les policiers du poste Gouye Mbinde, le mis en cause a confirmé les propos de la victime. « J’utilise toujours la même manière de procéder pour bénéficier des largesses venant des disciples. On me donner le téléphone portable de lunettes de l’argent. J’ai même reçu une fois 12 de Basins Getzner » déclare-t-il lors de son interrogatoire. Se disant chanteur religieux et sans emploi, il a sollicité la clémence de la justice.

Mais il a été déféré hier mercredi au tribunal de grande instance de Diourbel. Il est poursuivi pour usurpation de titres, identité et l’escroquerie.