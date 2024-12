Casamance : Lancement d’un plan de développement « Diomaye » de 54 milliards

En Casamance, un ambitieux plan de développement dénommé « Diomaye » a été dévoilé pour la période 2024-2025. Ce projet, d’un coût initial estimé à 54 milliards de FCFA, vise à renforcer durablement la paix récemment restaurée dans cette région. Le plan inclut la mise en place de comités régionaux de pilotage à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, dans le but de coordonner les actions de développement en impliquant l’ensemble des acteurs locaux.

Un des volets principaux de ce plan consiste à accroître les capacités institutionnelles et financières de l’Agence nationale pour la Relance des Activités économiques en Casamance (ANRAC). Cette agence est chargée de superviser l’exécution des différents projets prévus. En outre, un effort significatif sera consacré au déminage de la région, avec un budget de 15 milliards de FCFA destiné à rendre les terres plus sûres pour ses habitants.Les petites et moyennes entreprises locales auront une place prépondérante dans la réalisation des projets entrepris par le gouvernement ou avec l’appui de l’État. L’objectif est de dynamiser l’économie locale en utilisant prioritairement la main d’œuvre régionale. Parallèlement, le plan prévoit de créer des conditions favorables à l’émergence d’une expertise locale pour l’entretien des infrastructures et équipements, garantissant ainsi la pérennité des investissements réalisés.Une attention particulière est accordée à l’accompagnement des personnes déplacées avec des programmes visant à augmenter l’employabilité des jeunes et des femmes, créant ainsi un terreau fertile pour un développement continu. Ce plan a été annoncé par le gouvernement et relevé dans un article publié par nos confrères du Sud Quotidien sous la plume de Fatou Ndiaye.