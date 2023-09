Cas du motard policier : le vendeur de téléphone portable donne sa version des faits

Dans une interview avec L’Observateur, Souhaïbou Bousso, patron de Souhaïbou Telecom, dit que l’histoire de son escorte à Touba n’a pas eu lieu comme on l’a dit à ce jour. Voici sa vérité.

Je suis vraiment attristé par ce qui s’est produit. Ce n’était pas l’objectif visé. En réalité, ce cas qui a mené à (la suspension) du policier n’a pas eu lieu comme les gens l’ont dit. Je n’ai jamais quitté Pikine. Avec mes amis et les membres de ma famille dans mon véhicule, nous sommes allés à Ngabou. À mon arrivée, c’était la course vers mon véhicule qu’on reconnaissait. Tout le monde a crié mon nom et voulait que je leur donne le ticket pour célébrer le Magal à Touba. J’ai coutume d’offrir le billet pour tous les événements religieux.

À une époque où la foule se formait autour de nous, j’avais peur parce que j’avais beaucoup d’argent avec moi. On a paniqué et j’ai demandé de l’aide à l’agent. Chez moi, beaucoup n’auraient pas hésité à faire comme moi, à demander de l’aide.

«Maintenant, si ce qui a suivi et ce qui a eu lieu durant l’escorte ont choqué les Sénégalais, je m’en excuse profondément. Vous ne pouvez pas comprendre combien je souffre du fait que cette question soit diversement commentée. Je vais demander pardon aux Sénégalais. Je prie pour le motard et je lui montre ma solidarité dans le procès qu’il traverse et dont je suis partiellement responsable.»