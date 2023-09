Lamine Camara, milieu de terrain : « J’espère que je pourrai apporter ma petite pierre à l’édifice »

L’autre novice de la tanière n’a pas échappé à la tradition. Face aux internautes, le double champion d’Afrique Lamine Camara a délivré ses premières impressions.

Déjà parmi les éléments de base de Laszlo Boloni à seulement 19 ans, l’ancien joueur de Génération Foot vit un début de carrière professionnel à la vitesse de l’éclair. Sans doute le joueur sénégalais qui a le plus retenu les attentions sur cette année 2023. Le Messin est passé d’international U20 en début d’année, à convoqué en équipe A, en septembre. « C’est un rêve qui devient réalité pour moi. C’est un sentiment particulier. Je rends grâce à Dieu », déclare-t-il.

Attendu comme le successeur d’Idrissa Gana Gueye, le meilleur joueur de la dernière CAN U20 et meilleur espoir du CHAN 2023, Lamine arrive dans la tanière pour apprendre aux côtés de ses aînés. « Tout est en place pour que je puisse évoluer et progresser. J’espère que je pourrai apporter ma petite pierre à l’édifice », promet le milieu de terrain du FC Metz.