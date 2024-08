Le Cadre d’Analyse Prospectives et Stratégiques (CAPS) de la plate-forme politique *Taxawu Senegaal* de Khalifa Ababacar Sall a publié un communiqué officiel pour prendre acte des démissions récentes de certains de ses membres. Ce départ, bien que regretté, n’affecte pas l’engagement du CAPS dans la dynamique de *Taxawu Senegaal*. Dans son communiqué, le CAPS a tenu à réitérer son ancrage ferme et indéfectible au sein de la coalition dirigée par Khalifa Ababacar Sall.

“Nous regrettons la démission de certains de nos membres, mais cela ne remet nullement en question notre détermination et notre engagement envers *Taxawu Senegaal*”, lit – on dans le communiqué.

Le communiqué informe également l’opinion publique que le processus d’évaluation de l’élection présidentielle de mars 2024, entrepris par le CAPS, est désormais arrivé à son terme. Cette évaluation avait pour objectif de tirer des enseignements clés pour les futures actions de la coalition.

Le CAPS appelle par ailleurs ses membres et l’ensemble des sympathisants de *Taxawu Senegaal* à rester mobilisés et unis dans les mois à venir. “Il est crucial de rester concentrés et prêts pour les défis qui nous attendent. La mobilisation de tous est nécessaire pour poursuivre le combat politique avec vigueur et détermination”, conclut le communiqué.

Ce message de mobilisation intervient dans un contexte où la scène politique nationale reste en ébullition, avec des enjeux cruciaux pour l’avenir du pays. Le CAPS, en réaffirmant son engagement, cherche à renforcer la cohésion et la détermination de ses troupes dans la perspective des prochaines échéances politiques.