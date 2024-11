Campagne électorale: Sonko en visite chez le Khalife de Médina Baye de Kaolack

En tournée de campagne électorale depuis trois jours dans la région de Kaolack en vue des élections législatives du 17 novembre prochain, Ousmane Sonko a rendu visite en compagnie dune forte délégation, le Khalife Cheikh Mohamed May Ibrahima Niasse.

Cette visite de courtoisie qui intervient dans un contexte rythmé par une rude bataille politique entre les différents leaders des coalitions et partis politiques en compétition, constitut un moment très favorable pour la tête de liste de la coalition Pastef de solliciter des prières au près du guide religieux pour une majorité à l’assemblée mais aussi, une occasion pour le porteur du projet Pastef, d’expliquer à l’autorité religieuse les ambitions et la vision politique que le gouvernement compte mettre en place pour développer le pole centre et la part importante réservée à la religion et à ses adeptes.