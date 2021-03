Birame Soulèye Diop: “Macky Sall reviendra à charge, c’est un trompeur”

Après avoir bénéficié d’une liberté provisoire vendredi, Birame Soulèye Diop, administrateur du parti d’opposition Le Pastef Les Patriotes, s’est rendu à Thiès (Est), sa ville natale ce samedi. Accueilli chaleureusement, le responsable du Pastef a déclaré que le président Macky Sall va revenir à charge, appelant les militants à se tenir prêts.

« L’ambition du Président Macky Sall et de son procureur, Samba Sall et du ministre de l’Intérieur n’était pas de nous amener en prison pour un mois. C’était pour six mois. C’était pour un an. Il avait l’ambition de décapiter Pastef en se disant avant qu’on arrête Ousmane Sonko, il fallait qu’on arrête Birame Soulèye Diop, Abass Sall et les combattants de Pastef », a-t-il déclaré, face à la presse.

Mais, dit-il, dans des propos rapportés par dakaractu, “c’est grâce à la détermination de la jeunesse, accompagnée de celle de Pastef et des démocrates de ce pays qu’ils ont réussi, sans oublier l’implication des familles religieuses”.

“Macky Sall a reculé mais, il reviendra à la charge. Ne vous trompez pas. Nous sommes tous intéressés par la paix. Nous n’avons jamais injurié sur la place publique. Nous n’avons jamais dit du mal de quelqu’un dans la place publique dans le combat politique que nous menons. Nous ne sommes jamais arrivés à cette extrémité. Il reviendra à la charge. C’est un trompeur. Ne dormez pas sur vos lauriers. Il reviendra à la charge. Il faudra qu’on soit prêt”, a-t-il averti.

Et d’ajouter : “Nous avons été très forts et nous continuerons de rester très forts”. Ne voulant pas s’en arrêter là, Birame Soulèye Diop invite les pastéfiens à montrer sans gêne leur appartenance politique. “Je dis à l’endroit de Pastef et de ceux qui sont intéressés par la démocratie que dire qu’on est militant de Pastef alors que l’un de nos voisins immédiats ne sait pas qu’on est militant de Pastef, ça c’est une fausse déclaration de Pastef. Vous êtes militants de Pastef, dites le haut et fort et portez le sur votre front, dans votre cœur, dans votre démarche, dans votre action, dans votre prière et dans le combat que nous menons. Vous êtes militants de la démocratie dites le haut et fort. Nous sommes militants de Pastef, nous sommes militants de la démocratie et on ne reculera pas face au tyran”.