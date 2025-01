Biens de l’État : Expulsions et Récupération des Loyers Impayés

Sous la direction d’Elimane Pouye, la Sogepa SN intensifie la récupération des loyers impayés des propriétés de l’État. Et engage des procédures d’expulsion contre les occupants en retard de paiement.

La Sogepa SN, sous la direction d’Elimane Pouye, intensifie ses actions pour récupérer les loyers impayés des propriétés de l’État. Après avoir révoqué plusieurs baux et récupéré des immeubles en mauvais état pour réhabilitation, l’entreprise s’attaque désormais aux occupants en retard de paiement. Des procédures d’expulsion ont été lancées, notamment pour des structures comme Malaysia Sénégal Équipement Sarl et Yucca Home Living, et les dossiers sont actuellement devant le tribunal du commerce, rapporte Libération.