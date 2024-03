Beach soccer : la polémique enfle autour des Lions

L’avenir du staff technique de la sélection nationale A de beach soccer fait débat depuis l’élimination dès le premier tour du septuple champion d’Afrique à la dernière Coupe du monde.

Le manager des Lions, Ibrahima Ndiaye dit « Chita», plaide pour la mise à l’écart de l’actuel sélectionneur, Mamadou Diallo, et son remplacement par un technicien «de haut niveau ». Son argument : le football de plage international a atteint un niveau «si élevé » que la sélection nationale « devrait suivre le rythme » pour « éviter d’être larguée ».

Le président de Rio beach soccer (l’équipe fanion de Rufisque), Ibrahima Ndiaye (différend de «Chita») n’est pas du même avis. Il vote pour l’actuel staff technique actuel. « On doit maintenir et renforcer Mamadou Diallo. On peut lui adjoindre un ou deux entraîneurs issus de meilleurs clubs qui connaissent bien les joueurs de la sélection avec qui ils travaillent quotidiennement », suggère-t-il dans les colonnes du journal spécialisé Record.