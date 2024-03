Malgré des problèmes persistants, Macky renouvelle son engagement envers...

Des tensions avaient éclaté entre Macky Sall et Amadou Ba, menaçant même de compromettre la candidature de ce dernier. Cependant, une médiation discrète, impliquant des autorités religieuses et des hauts responsables du pouvoir, a permis de résoudre ces différends et de rétablir l’entente au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby).

Mais, selon L’Obs, Macky Sall a admis l’existence de problèmes sérieux, notamment en référence à des enregistrements audio impliquant Amadou Ba et des membres du Conseil constitutionnel. Bien que l’authenticité de ces enregistrements soit confirmée, il est difficile d’établir un lien direct avec des accusations de corruption. Malgré ces révélations troublantes, Macky Sall a choisi de soutenir Amadou Ba pour l’élection présidentielle, mais il a promis que les problèmes seraient réglés ultérieurement.