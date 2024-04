Beach Soccer : la surprenante annonce de Ngalla Sylla

Nommé sélectionneur du Maroc avec la mission d’y lancer le championnat, il y a deux ans, Oumar Ngalla Sylla n’exclut pas de reprendre les rênes de l’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer. L’ancien entraîneur des Lions du football de plage l’a fait savoir dans un entretien accordé au journal L’Observateur.

Il explique : « Je suis sous contrat avec le Maroc. Même si on me contacte aujourd’hui, il y a des choses à faire parce qu’il y a une clause à respecter pour éviter des sanctions. Si la Fédération sénégalaise de football décide de me contacter, elle doit peut-être négocier avec le Maroc. »

L’ancien défenseur d’ajouter : « Il y a pas mal de pays qui m’ont contacté, mais je leur ai dit que je suis sous contrat avec le Maroc. Toutefois, je n’exclus pas de reprendre les rênes de l’Équipe nationale parce que le Sénégal est mon pays. Je préfère être à côté de mes enfants, de ma famille. »

L’ancien capitaine des Lions devenu entraîneur avoue qu’il n’a pas été contacté par l’organisation faîtière.

Après « une première année d’évaluation et de diagnostic, nous en sommes à notre deuxième année de championnat », se targue-t-il, interrogé sur son implication au Maroc. Il poursuit : « On commence à gagner des trophées. Le déclic a débuté depuis les Jeux africains qu’on a gagné face au Sénégal. Pour nous, c’était une source de motivation parce que vous avez gagné le meilleur. On participe également à beaucoup de tournois : Il y a la Coupe arabe, les Jeux méditerranéens, les Jeux Africains et la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ici, ça bouge beaucoup contrairement au Sénégal où il n’y avait que la CAN. Depuis que je suis là, le travail commence à porter ses fruits. »

A l’en croire, sa mission est « loin d’être terminée » car concède-t-il : « L’objectif est loin d’être atteint. »

Au Sénégal, le poste de sélectionneur est à pouvoir depuis l’élimination au premier tour de la dernière Coupe du monde de la discipline du septuple champion d’Afrique et première nation africaine à se hisser dans le carré d’as mondial. Mamadou Diallo et son staff ont été limogés.

Le manager général de l’équipe nationale du football de plage, Ibrahima Ndiaye dit « Chita » réclame un entraîneur de haut niveau.

« À la lumière du jeu produit lors de cette Coupe du monde, on note que le niveau du Beach Soccer international a beaucoup évolué. Pour être au diapason de ce qui se fait de mieux au niveau international, il nous faut un entraîneur de haut niveau pour l’équipe nationale », argumente-t-il.