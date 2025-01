Bavure policière à Pikine : 7 ans requis contre 6 agents pour la mort de Mohamed Taya

Les six agents du commissariat de Pikine, impliqués dans une affaire de bavure policière ayant entraîné la mort de Mohamed Diop, alias Mohamed Taya, ont comparu ce mardi devant le tribunal de grande instance. Le procureur de la République a requis une peine de sept ans de prison ferme contre eux. La décision finale sera rendue le 11 février 2025

Mohamed Diop Taya avait été arrêté le 19 mars 2024 par ces agents. Selon les témoignages et éléments du dossier, il aurait été conduit au Technopole, où il aurait subi des actes de violence graves. Constatant la gravité de ses blessures, les policiers l’auraient transporté d’urgence au Centre de Santé Dominique, avant qu’il ne soit transféré à l’Hôpital Principal de Dakar. Malheureusement, malgré les soins, Mohamed Taya est décédé dans la nuit du 24 au 25 mars 2024 La mort de Mohamed Taya a provoqué une onde de choc, entraînant des manifestations à Pikine et dans d’autres quartiers de Dakar. Ces mouvements de contestation dénonçaient l’abus de pouvoir et les violences policières, relançant le débat sur l’usage disproportionné de la force par les forces de l’ordre au Sénégal. Les six policiers impliqués ont été placés sous mandat de dépôt en avril 2024. Le procès, très attendu par l’opinion publique, met en lumière des pratiques controversées au sein des forces de l’ordre. Selon les conclusions de l’enquête, les agents auraient délibérément agi avec violence, ce qui a entraîné la mort de Mohamed Taya. Ce procès est suivi de près par les défenseurs des droits humains et les organisations de la société civile. Il pose des questions cruciales sur l’impunité des forces de l’ordre et la nécessité de réformer les pratiques policières au Sénégal. Le verdict du 11 février 2025 pourrait marquer un tournant, en envoyant un message fort sur la responsabilité des agents de l’État face aux dérives dans l’exercice de leurs fonctions. Ce drame soulève aussi des préoccupations sur la relation entre la police et les citoyens, ainsi que sur la confiance des populations envers les institutions sécuritaires.