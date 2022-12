Bataille rangée entre voleurs et scootéristes aux Hlm : Les aveux des bandits…

Tout est parti d’un vol de moto qui a viré en une bataille rangée ce samedi 10 décembre 2022, vers une heure du matin. Quand un livreur demeurant à Thiaroye a constaté la disparition de son deux-roues, il a fait appel à ses amis qui ont débarqué aux Hlm3, pour reprendre le butin. Munis de couteaux, de tournevis et de tessons de bouteille, les acolytes du conducteur de « Tiak-Tiak » se sont acharnés sur les malfrats présumés. Trois blessés ont été ainsi dénombrés, informe “Rewmi”.

Au cours d’une patrouille dans la nuit du 10 décembre 2022, des éléments de la Brigade de Recherches ont été avisés d’une bataille rangée entre deux groupes de jeunes aux Hlm3, près de la boulangerie Baye Gaïndé. Immédiatement, les pandores se sont déportés sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Des déclarations des témoins, il ressort qu’un conducteur de moto, domicilié à Thiaroye, était venu aux Hlm3 pour effectuer une livraison. Soupçonnant les jeunes du quartier d’avoir chipé son engin, il a contacté ses amis afin reprendre le butin.

Venus de Thiaroye, ces derniers ont attaqué violemment les malfaiteurs présumés. Neutralisés et conduits au commissariat des Hlm, Moustapha Thiam, Serigne Mbacké Sène et Ameth Diop ont reconnu avoir quitté Thiaroye pour récupérer la moto volée de leur ami dénommé Baye Zale Nguenel. Toutefois, ils ont contesté avoir blessé les sieurs Pape Diop, Seydina Mohamed Diop et Pape Momar Faye au cours des affrontements.

Ceux-ci ont, pour leur part, nié toute participation au vol. Né en 2001, Seydina Mohamed Diop a indiqué qu’il rentrait aux Hlm1 avec son ami Pape Diop. C’est dans ces circonstances qu’ils ont aperçu une quarantaine de jeunes à bord de motos. « Croyant que c’est un mariage, j’ai demandé à mon ami de leur céder le passage. À ma grande surprise, les scootéristes se sont arrêtés devant nous et un parmi eux nous a pointés du doigt. Dans la foulée, Pape Diop a pris la fuite. N’ayant rien à me reprocher, je suis resté sur place. Un des membres du groupe m’a empoigné, avant de me faire savoir que nous avons volé sa moto. Le nommé Serigne Mbacké Sène m’a asséné un coup avec une bouteille en verre. J’ai riposté et au cours de notre accrochage Ameth Diop m’a administré plusieurs coups de tournevis », a relaté Seydina Mohamed Diop.

Les aveux des voleurs

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont interpellé Moustapha Seck et Mouhamadou Moustapha Mbacké Diop, lesquels ont avoué leur forfait, déclarant qu’ils ont vendu le butin à 50.000 francs Cfa à Serigne Thiaw. Demeurant à la Cité Imbécile, le receleur supposé a dégagé en touche l’accusation, soulignant que le duo lui a confié le butin. Au terme de leurs auditions, les cinq mis en cause ont été déférés au parquet, puis placés sous mandat de dépôt le 12 décembre 2022.

Hier, le juge des flagrants délits de Dakar a renvoyé l’affaire à huitaine, pour la comparution des parties civiles. Ameth Diop et Serigne Mbacké Sène ont été inculpés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné huit jours d’Incapacité temporaire de travail, violence et voie de fait. Âgés respectivement de 20 et 18 ans, Moustapha Seck et Mouhamadou Moustapha Mbacké Diop répondront des faits de vol en réunion commis la nuit avec effraction. Quant à Serigne Thiaw, il est poursuivi pour recel. À noter que le nommé Baye Zale Nguenel ne s’est jamais présenté à la police au cours de l’enquête.