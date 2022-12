Marche COLIDEP – 3e mandat : Aliou Sané met en garde le Président Macky Sall…

Le Colidep (Collectif pour la libération des détenus politiques) a tenu une manifestation pacifique ce vendredi 16 décembre à la place de la Nation. Présent à cet événement, Aliou Sané a profité de l’occasion pour mettre en garde le Président Macky Sall contre une troisième candidature.

Le début d’une vague de mobilisation…

« L’objectif de cette marche est d’amener le régime de Macky Sall à la raison pour qu’il libère ces prisonniers politiques et d’opinions. Le Colidep est en train de se battre avec bravoure et il est important avec toutes, les forces viennent renforcer les efforts du Colidep« , a réagi Aliou Sané. D’après le coordonnateur du mouvement Y’en a marre, « c’est le début d’une vague de mobilisation intense et déterminée pour que Macky Sall au plus vite puisse libérer ces otages politiques et d’opinions… »

Contre une troisième candidature…

Il a profité de l’occasion pour mettre en garde contre une 3ème candidature de l’actuel chef de l’Etat. « Il faut que Macky Sall revienne à la raison et qu’il comprenne que le pouvoir appartient au peuple. Le mandat présidentiel est un mandat que le peuple lui a confié, il n’est qu’un serviteur du peuple. C’est important qu’il revienne à la raison et qu’il ne soulève pas une affaire de troisième candidature. S’il le fait, le Sénégal ne sera pas à l’abri de tout ce qui se passe dans la sous-région. Le peuple ne veut pas de tout ça, mais s’il persiste, le peuple se lèvera« , prévient-il.