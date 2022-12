Rejet de la motion de censure : Macky2012 se paye la tête de Yewwi askan wi

Yewwi askan wi a montré son « immaturité politique et sa méconnaissance des textes » en engageant le combat de la motion de censure contre le ­gouvernement de Amadou Bâ. C’est l’avis des leaders de la Coalition Macky2012, membre de la mouvance ­présidentielle.

La Coalition Macky2012 dénonce l’attitude de la Coalition Yewwi askan wi (Yaw) sur le dépôt de la motion de censure, rejetée ce jeudi en plénière. Avec ce geste, dixit la coordonnatrice de Macky2012, Adji Mergane Kanouté, « les députés réunis autour de Yewwi continuent de se distinguer par des attitudes matérialisées par leur immaturité politique, la violence physique et verbale et la méconnaissance des textes qui régissent le fonctionnement l’Assemblée nationale ». A travers la coordinatrice, les leaders de Macky2012 saluent le rejet de la motion de censure par les députés des groupes Benno et Wallu, deux entités politiques qui se distinguent de par leur sens des «responsabilités, et de maturité politique».

Adji Mergane Kanouté et Cie déclarent que les députés du groupe Benno bokk yaakaar sont conscients de leur rôle de véritables représentants du Peuple, soucieux du bien-être des populations et rassurés par la déclaration de politique générale du Premier ministre, Amadou Ba. Ces derniers disent partager « sans équivoque », la politique de développement socio-économique déclinée dans le référentiel des politiques publiques, le Plan Sénégal émergent (Pse).

Grâce à la vision du Président Macky Sall, vante Macky2012, le pays a obtenu de nombreuses réalisations aux plans économique, social, infrastructurel, sécuritaire, mais aussi l’emploi des jeunes. Le Sénégal est passé de 573 mégawatts à 1616 mégawatts, sous Macky Sall, selon ses alliés. Ils affirment également que sur les infrastructures routières, le Sénégal est passé de 32 km d’autoroutes à 189 km, de 5000 pistes à 6613, de 11 ponts à 20 et de 1578 km de routes à 2528 km.

Pour l’électrification rurale, ajoute la même source, de 1098 villages électrifiés, le Sénégal a atteint plus de 2200 villages, sans oublier les infrastructures scolaires où de 54748 salles de classes nous en sommes aujourd’hui à 90345, et enfin la production de riz qui passe de 450800 tonnes de riz à 1 million 600 mille, etc. Saluant ces réalisations du président de la République, les leaders de Macky2012 réaffirment leur engagement et soutien au chef de l’Etat.

Mais aussi ils encouragent le Gouvernement à œuvrer dans la continuité des actions impulsées par le Président Macky Sall et dans la dynamique de consolidation et de combat pour la prise en charge des préoccupations des populations pour un Sénégal prospère dans la stabilité et le vivre ensemble.