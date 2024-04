Litige foncier opposant le collectif « Sama Terrain » au maire de Fandène : Augustin Tine livre sa version des faits

Accusé dans un litige foncier dans sa commune, Augustin Tine est sorti de sa réserve. Après la sortie des membres du collectif « Sama Terrain » de Fandène (Thiès), le maire a livré sa version des faits. Dans un communiqué, M. Tine indique que les faits rapportés par les membres dudit collectif ne sont pas conformes à la réalité.

« En 2014, après installation du nouveau conseil rural, j’ai mis en place un mécanisme participatif de gestion des terres du domaine national. C’est ainsi que nous avons eu l’honneur de recevoir le collectif des villageois de Kaïré Djender venu solliciter de notre équipe le lotissement », a déclaré Augustin Tine, maire de la commune de Fandène.

À la suite de cette sollicitation, dit-il, « nous avons entrepris de rencontrer tour à tour et par le biais d’une commission ad hoc, des responsables des villages environnant le site en question, notamment le chef du village de Kaïré Djender, les responsables de Keur Bara Peul, les notables de Touba Samb, afin d’être édifié sur la légitimité de cette requête des populations de Kaïré Djender ».

Selon lui, « l’ensemble des personnalités rencontrées ont toutes reconnu l’appartenance des terres en question au village de Kaïré Djender et la nécessité d’accéder à leur demande de lotissement ».

Fort de cette situation et dans le but de sécuriser ce lotissement, poursuit-il, « nous avons, en toute légalité, sollicité l’avis et l’accompagnement des services techniques du département qui sont compétents dans ce domaine. Il s’agit du service du cadastre ; du service de l’urbanisme ; du service des Domaines. Ces services ont émis, après étude du dossier, une vis favorable à la réalisation du projet ».

Conforment à la loi, poursuit-il, M. Tine souligne que le « conseil municipal a délibéré et le procès-verbal de délibération a été approuvé par l’autorité administrative, représentant de l’État du Sénégal, le sous-préfet de l’arrondissement de Keur Mousseu ».

« Nous avons procédé à la notification des actes administratifs aux requérants », a-t-il précisé.

« C’est ensuite que des individus ont commencé à s’agiter en revendiquant un droit de propriété sur le site alors que le lotissement dont ils se prévalent serait dénommé lotissement dénommé Kër Massamba Guèye 2A », a expliqué le maire de Fandène.

A l’en croire, « ils prétendent sans rapporter la moindre preuve que le lotissement Ker Massamba Guèye 2A se trouverait sur le même site que le lotissement Kaire Djender. Telle est la réalité des faits ».

« Nous suggérons aux membres du collectif SAMA TERRAIN de mettre en demeure leurs cédants afin qu’ils leur édifier sur l’authenticité des signatures figurant sur leurs actes administratifs », a indiqué Augustin Tine.