Nommé en décembre 2022, Amadou Hott a démissionné avec effet immédiat de son poste d’envoyé spécial du président du Groupe de la Banque africaine de développement, chargé de l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA).

Dans sa déclaration de démission, M. Hott a expliqué ce choix par le fait qu’il se porte candidat pour la présidence de la Banque africaine de développement. «?Cette décision est motivée par mon intention de briguer la présidence de la Banque africaine de développement, ce qui pourrait créer un conflit avec mon rôle actuel à la Banque?», a déclaré Amadou Hott.

Amadou Hott fut ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal entre avril 2019 et septembre 2022. Il a également occupé le poste de vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement, chargé de l’Électricité, de l’Énergie, de la Croissance verte et du Changement climatique, avant d’être nommé dans le gouvernement du Sénégal.