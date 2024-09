Pendant que les jeunes sénégalais bravent les océans pour se rendre en Europe, un de nos compatriotes a préféré se faire expulser pendant dix ans d’Espagne que de purger une peine d’emprisonnement de 4 ans. L’histoire en tant que telle, c’est celui d’un immigré sénégalais, A. Sow, serveur dans une discothèque à Majorque (au sud-est de Barcelone).

En effet, le serveur a été condamné à quatre ans de prison pour avoir frappé un client à la tête. La victime a subi de multiples fractures au visage à la suite de l’attaque. L’accusé, âgé de 31 ans et de nationalité sénégalaise, a accepté lors du procès devant le tribunal de Palma de remplacer la peine de prison par l’expulsion d’Espagne pour dix ans.

Emprisonné depuis le début de l’incident, il doit indemniser la victime, une touriste française, à hauteur de 30.000 euros pour les blessures. L’incident a eu lieu vers 01h50 le 11 juillet 2023, alors que la victime se trouvait avec deux amis à l’intérieur de la discothèque.

Le serveur s’est disputé avec le client à l’intérieur de l’établissement et l’a expulsé avec un autre ami. Une fois dehors, la confrontation s’est poursuivie et l’ouvrier lui a donné un coup de pied à la tête, faisant tomber la victime face contre terre. Les blessures ont mis plus de quatre mois à guérir.

Le rapport médico-légal indique qu’il existait un risque mortel compte tenu de la proximité des structures neurologiques centrales.