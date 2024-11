Babacar Ndiaye, tête de liste du PASTEF pour le département de Pikine, a voté ce dimanche dans le cadre des élections législatives et s’est exprimé sur le déroulement du scrutin. Dans un message plein de sérénité, il a reconnu que le processus électoral se déroule dans un climat très calme et apaisé, signe, selon lui, de la maturité démocratique du peuple sénégalais.

« La période électorale est une véritable fête démocratique, une occasion où chaque citoyen peut s’exprimer directement, sans intermédiaire. J’invite tous les Sénégalais, et en particulier les habitants de Pikine, à sortir voter massivement », a déclaré Babacar Ndiaye.

Le candidat a souligné l’importance de la participation citoyenne pour renforcer la démocratie et faire entendre la voix des électeurs dans la représentation nationale. Son appel résonne comme un encouragement à maintenir cet esprit pacifique tout au long du processus et à faire de cette journée un exemple de civisme et de responsabilité.