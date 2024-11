L’ancien Premier ministre du régime de Macky Sall, Me Sidiki Kaba, s’est rendu à son centre de vote à Tambacounda ce dimanche pour participer aux élections législatives. À la sortie de l’isoloir, il s’est exprimé avec optimisme quant au bon déroulement du scrutin, saluant l’atmosphère calme et sereine qui règne dans le pays.

« Je suis satisfait de voir que le scrutin se déroule dans le calme, signe de la maturité de notre peuple », a déclaré Me Sidiki Kaba. Selon lui, le Sénégal a maintes fois prouvé sa capacité à organiser des élections démocratiques et transparentes, et cette journée électorale n’échappe pas à la règle.

Me Kaba a également exprimé son espoir quant à l’issue de ces élections, tout en restant lucide sur la possibilité d’un équilibre des pouvoirs au sein de la future Assemblée nationale. « Le peuple sénégalais, qui n’en est pas à son premier vote, saura faire un choix réfléchi. Nous pourrions assister à un équilibre des pouvoirs, ce qui contribuerait à une démocratie plus forte et dynamique », a-t-il ajouté.

En se réjouissant du déroulement pacifique du scrutin, l’ancien chef du gouvernement a illustré la confiance qu’il place dans les institutions sénégalaises et leur capacité à garantir un processus électoral inclusif et respectueux. Sa déclaration réaffirme l’importance du respect des résultats, quelle que soit l’issue de cette journée décisive pour l’avenir politique du Sénégal.