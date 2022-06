Assemblée nationale : Dernier jour de plénière pour la 13e législature

A moins qu’une session extraordinaire ne soit convoquée par le président de la République ou les députés eux-mêmes, ce jeudi 30 juin marque la fin de la 13e législature.

En effet, au moment où ces lignes sont écrites, l’Assemblée nationale abrite une plénière portant sur le débat d’orientation budgétaire de 2022.

Autre particularité de ce jour : celui qui a été à la tête de l’hémicycle pendant une décennie, fera ses adieux. Moustapha Niasse va prendre sa retraite en tant que parlementaire, pour céder la place à la tête de la liste qui va remporter les élections au soir du 31 juillet. A la fin de la séance, M. Niasse prononcera son discours pour clôturer la session ordinaire unique de l’année 2021-2022, en présence du président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire. Adama Bictogo, à la tête d’une délégation de 12 députés ivoiriens, est l’hôte d’honneur de la séance. A ce propos, il sera reçu en audience par le président de la République Macky Sall, avant d’assister à la cérémonie de clôture place Soweto.

Comme à l’accoutumée, le projet d’orientation du budget est défendu par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. A la fin de son allocution, il a tenu à rendre hommage au membres de l’actuelle législature et au président Moustapha Niasse en particulier .Selon Abdoulaye Daouda Diallo, les membres de la 13e législature ont “été des élus de la Nation engagés, loyaux et sans complaisance”. Poursuivant, il affirme que “le gouvernement a trouvé en cette Assemblée nationale un partenaire exigeant, qui s’est toujours montré sans concession dans la défense des intérêts du peuple sénégalais, mais qui a toujours su également faciliter les rapports entre l’Exécutif et le Législatif”.

Parlant de Moustapha Niasse, Abdoulaye Daouda Diallo considéré que l’hémicycle “a la chance d’être présidée depuis deux législatures maintenant par un homme exceptionnel”. Avec un parcours entamé aux côtés du président Senghor jusqu’aujourd’hui, le ministre des Finances perçoit Moustapha Niasse comme “un acteur important de notre vie politique” et “un de ces artisans qui ont bâti pierre à pierre cet édifice démocratique”. Abdoulaye Daouda Diallo a affirmé que Moustapha Niasse a de quoi être fier de lui, “car le bilan du président Macky Sall, tous ces progrès accomplis dans les domaines économique et social, et qui figurent dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle”, est aussi son bilan .A rappelé que l’actuelle législature a été aussi marquée par des scandales inédits. Plusieurs députés ont vu leur immunité parlementaire levée. Certains parmi eux ont même eu à faire la prison. D’ailleurs, la clôture de la 13e législature se fera sans le député Cheikh Abdou Bara Dolly qui se trouve présentement dans les liens de la détention.