Fatou Jupiter Touré : “Mon objectif, c’est de faire rayonner le cinéma sénégalais”

Actrice, réalisatrice et présidente de l’association Cinéma 221 depuis trois ans, la cinéaste Fatou Jupiter Touré met en vedette le cinéma sénégalais et africain à travers le festival international Téranga Awards. Un grand rendez-vous culturel qui décerne des distinctions aux acteurs, techniciens et maisons de production qui s’activent dans l’univers du 7e art.