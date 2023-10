Arrestation du Maire de Bignona : Ses alliers dénoncent et exigent sa libération

Des leaders l’ex-parti Pastef prennent à témoin l’opinion nationale et internationale sur l’arrestation du maire de Bignona, Bacary Diatta. David Diatta, maire de Kafountine, leader de ce parti avec ses camarades parlent d’intimidations et de forfaitures.

Revenant sur les faits, David Diatta explique qu’ils étaient tous ensemble avec le maire de Bignona au Tribunal. Et, au moment de partir, il y a eu des échauffourées. Et comme on leur a annoncé des blessés, le maire de Bignona, Bacary Diatta a voulu savoir ce qui s’est passé. C’est de là qu’il a été intercepté et arrêté, selon le maire de Kafountine.

David Diatta confirme ainsi l’arrestation de Bacary Diatta, maire de Bignona, qui est actuellement entre les mains des éléments de la Brigade de recherches, de la gendarmerie de Néma. Ce responsable politique de l’ex Pastef affirme en outre que personne n’a pour l’heure accès au maire Bacary Diatta, pour savoir ce qui lui est reproché.

David Diatta et compagnie veulent tenir ainsi à témoin l’opinion nationale et internationale sur cet état de fait, et les forfaitures du régime en place, de Macky Sall.

” Ils ont arrêté le maire de Ziguinchor, la ville régionale la plus grande, la première. Maintenant c’est au tour de l’arrestation du maire de la deuxième ville de la région de Ziguinchor, Bacary Diatta “, dixit David Diatta. Ce dernier s’interroge sur ce qui justifie cette intimidation.

Selon le maire de Kafountine, son collègue n’a rien fait d’extraordinaire qui mérite ou mériterait son arrestation. Il précise ” c’est une tentative d’intimidation, une tentative de liquidation. Et si c’est pour nous faire taire, rien qu’ils puissent faire ne nous fera taire “.

Si l’on se fie à David Diatta et Cie, c’est quand Bacary Diatta est sorti pour dit-il s’enquérir de la santé des personnes blessées, à l’hôpital de la Paix, qu’il a été arrêté sans motif.

Ces responsables de l’ex-Pastef demandent la libération pure et simple de leur camarade.