Fœtus jeté à Yeumbeul : L’auteure et un ancien militaire arrêtés par la police

L’affaire avait suscité l’indignation à Yeumbeul ! Un fœtus et son placenta ont été découverts par un éboueur, alors qu’il débouchait la canalisation d’un bâtiment R+2 de la cité Asecna.

En un temps record, les éléments du commissariat d’arrondissement local ont réussi à interpeller trois suspects, dont la mère du fœtus.

Il ressort de l’enquête qu’il s’agit d’un cas infanticide. Engrossée par son amant, la dame S. Thiandoum, divorcée, a interrompu sa grossesse sous prétexte qu’elle n’a pas les moyens financiers pour entretenir un troisième enfant. Domiciliée aux Hlm Grand-Yoff, elle a effectué sa sale besogne à Yeumbeul, dans l’appartement de son amie F. S. Cette dernière n’avait pas dénoncé l’acte criminel de S. Thiandoum, selon des sources de Seneweb.

Comment la police de Yeumbeul a fait tomber l’auteure de l’avortement clandestin

L’enquête de voisinage a révélé que la dame F. S. avait hébergé S. Thiandoum. Interrogée sur procès-verbal, F. S. a fini par passer aux aveux. “J’ai laissé S. Thiandoum dans ma chambre pour aller effectuer des achats au marché. Dans l’après-midi, j’ai retrouvé mon amie couchée dans la salle de bains. Elle avait du sang sur elle et était très mal-en-point”, a-t-elle confessé. Elle a été placée en garde à vue pour complicité d’avortement clandestin.

Sans tarder, les hommes du commissaire Diamé Yaré Fall ont effectué une descente aux Hlm Grand-Yoff où ils ont procédé à l’interpellation de la mise en cause principale ainsi que son amant. Ce dernier a été libéré après son interrogatoire en tant que témoin.

Les aveux de S. Thiandoum

M. S., vigile et courtier à la fois, a confié qu’il entretenait une relation amoureuse avec S. Thiandoum depuis plus d’un an. Le couple a volé en éclats le jour où la mère de deux enfants a demandé de l’argent à son amant pour interrompre sa grossesse, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Face à son refus, M. S. a été expulsé par la dame divorcée avant de bloquer tous ses numéros de téléphone. Pourtant, l’homme avait reconnu la paternité de la grossesse, d’après ses propos tenus devant les enquêteurs de la police de Yeumbeul.

Le prétexte des difficultés financières avancé par S. Thiandoum

Mise devant le fait accompli, S. Thiandoum a avoué avoir interrompu sa grossesse avant de jeter le fœtus et le placenta dans la canalisation du bâtiment R+2 où loge son amie F. S. Elle a tenté de faire croire aux limiers qu’elle n’est pas en mesure d’entretenir financièrement un troisième enfant, pour justifier son acte.

Un ancien militaire arrêté pour exercice illégal de la médecine

Au cours de son interrogatoire, l’auteure de l’avortement a déclaré qu’elle a été consultée par un médecin tenant sa clinique médicale à Grand-Yoff. Les enquêteurs du commissariat de Yeumbeul ont servi une convocation à S. B. Ndao, l’aide-infirmier cité par S.Thiandoum. Il ressort de l’enquête que l’ancien militaire agissait dans son cabinet médical clandestin. Ce dernier a déclaré qu’il a servi dans les rangs de l’armée durant cinq ans au niveau du service du bataillon santé. L’ancien soldat a ouvert sa propre clinique privée, alors qu’il ne disposait pas d’une autorisation administrative.

S. B. Ndao a reconnu avoir consulté puis prescrit une ordonnance à la mise en cause principale. Mais il a nié son implication dans l’avortement.

Malgré tout, l’ancien militaire a été placé en garde à vue pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.

Au terme de l’enquête, les trois personnes arrêtées ont été présentées ce jeudi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.