C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, une Sénégalaise est en détention à Casablanca et risque un séjour carcéral. Elle se nomme Aicha Camara et ce n’est pas une gamine puisque elle est âgée de 62 ans. Et c’est une banale dispute l’ayant opposé à Macky Sall et à son épouse qui l’a privé de liberté.

“C’est l’ainée de notre famille, et ce n’est pas n’importe qui, c’est une seconde mère pour nous puisqu’elle et a participé à l’éducation de toute notre famille. Nous ne l’abandonnerons pas, nous ne laisserons pas Macky Sall et sa famille, qui ont fait tant de mal à ce pays, avoir raison sur Aicha.” A fait savoir un membre de la famille Camara à qui nous assurons l’anonymat. Selon des informations parvenues à Kéwoulo, Aicha Camara (62 ans) a quitté Dakar dans la nuit de samedi à dimanche pour se rendre à Paris à bord d’un vol régulier de la Royal Air Maroc. Arrivée à Casablanca où elle devait prendre une correspondance, Aicha Camara a eu la surprise de sa vie lorsqu’elle a vu débouler l’ancien Président Macky Sall accompagné de ses gardes du corps et de son épouse, Marieme Faye Sall.

Choquée de voir «le Lion qui dort» et son épouse à ses côtés, Aicha Camara n’a pu s’empêcher d’apostropher le couple présidentiel, en leur disant que «le karma existe » et qu’ils paieront pour tout le mal qu’ils ont causé aux Sénégalais. Piqué au vif, le président Macky Sall aurait répondu à la dame sans faire trop bruit. Si Macky Sall a voulu jouer balle à terre, ce n’est pas le cas de Marième Faye Sall qui a préféré laver l’honneur de son mari en s’en prenant verbalement à la dame par des injures salaces. “Ils se sont insultés bruyamment mais il n’y a pas eu de bagarre. Les gardes du corps de Macky Sall sont intervenus et la police est venue remettre de l’ordre.” A témoigné une source marocaine contactée par Kéwoulo.

Cet incident, bien que banal, a eu des conséquences notables sur la rotation des avions. Selon des témoignages recueillis par Kéwoulo, “l’avion a enregistré un retard de deux heures pour rejoindre Paris. “Empêchée de prendre place dans l’avion, Aicha Camara a été placée en garde à vue. Alors qu’elle pensait que les choses allaient s’arrêter là, elle a eu la surprise de sa vie lorsqu’on lui a annoncé que le couple Macky Sall-Marième Faye avait porté plainte contre elle. Ce matin, lors du seul coup de fil que la gendarmerie marocaine lui a permis d’effectuer, Aicha en a profité pour alerter sa famille. Elle a fait savoir qu’on lui a notifié son arrestation.

Du côté marocain, Kéwoulo a appris qu’une plainte régulière aurait été déposée par l’ancien président, Macky Sall. De ce fait, Aicha Camara doit être présentée demain lundi au procureur du roi qui scellera son avenir immédiat. Pour le moment, absente du territoire national, Mme Yassine Fall, la ministre des affaire Étrangères et des Sénégalais de l’extérieur est injoignable. Et c’est la seconde fois que la patronne de la diplomatie sénégalaise reste aphone au moment où des Sénégalais traversent des moments difficiles sur les terres chérifiennes. La semaine dernière, la police marocaine avait procédé à des rafles dans les rangs des Sénégalais de Marrakech et personne n’a vu l’ombre de Yassine Fall. Et elle n’a jamais pondu le moindre communiqué pour dénoncer ces faits.