Apparition médiatique : Abdoulaye Sylla revient sur l'affaire des 2700kg d'or et appelle à...

Homme d’affaire, entrepreneur, investisseur dans plusieurs domaine, Abdoulaye Sylla, le patron d’ÉCOTRA s’est lancé dans le milieu politique. À l’occasion de sa première sortie médiatique effectuée le dimanche 20 octobre 2024 à l’hotel Terrou Bi, le leader de la coalition AND BÉSSAL SÉNÉGAL n’a pas raté l’occasion d’apporter une brève lumière sur l’affaire des 2700kg d’or qui a fait l’objet d’un chamboulement sur la toile médiatique, dont son nom à été cité comme étant le principal convoyeur de cette quantité d’or qui avait quitté Kédougou pour Dubaï, par jet privé et sur ordre de mission de l’ancien chef de l’État du Sénégal, Macky Sall. Revenant sur les faits, Abdoulaye Sylla a formellement démenti toute accusation de cette affaire d’or et dénonce toute tentative de diffamation voulant lui barrer la route. En outre, le Président Abdoulaye Sylla souhaiterait bâtir le Sénégal dans le partage, le don de soi, le respect mutuel et spirituel, la solidarité, l’employabilité des jeunes et le vivre ensemble.

”Un vivre ensemble, bâtie sur le respect de la dignité humaine, l’ardeur au travail, la solidarité entre nous, la soif de savoir, le respect des institutions, la défense et la sauvegarde de nos acquis démocratiques”. Révèle Abdoulaye Sylla.

”En m’engageant dans cette dynamique, comme tête de liste dans la coalition AND BÉSSAL SENEGAL, je veux servir mon pays comme je l’ai toujours fait. Je veux plus que jamais défendre plus énergiquement un idéal de transformation sociale et de progrès économique à partir de mon expérience, de mon vécu et de ma conviction selon laquelle le secteur privé doit impérativement être l’une des clés majeures de notre développement”.(…). s’exprimait le leader de la coalition ABS.