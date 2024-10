Refus d’obtempérer: Ce que risque Bougane Guèye après son arrestation

Le président de Gueum Sa Bopp et membre de la coalition Samm Sa Kaddu a été arrêté par la gendarmerie, ce samedi, alors qu’il se rendait à Bakel pour soutenir les sinistrés.

Quelques heures après son arrestation, la gendarmerie nationale a donné des explications sur les motifs de son arrestation. Selon le communiqué de la gendarmerie les gendarmes ont demandé à Bougane de marquer un temps d’arrêt pour laisser passe le convoi présidentiel. Ce qu’il a catégoriquement refusé, forçant le au peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) d’intercepter le convoi et de procéder à son arrestation. Un refus qui pourrait lui coûter cher, d’après la loi.

Ce que risque Bougane

Selon la loi 2002-30 portant code de la route, adoptée le 12 décembre 2002 par l’assemblée nationale et promulgué par le président de la république: « Tout conducteur d’un véhicule qui aura omis sciemment d’obtempérer à une injonction non équivoque de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes les vérifications prescrites concernant le véhicule ou sa personne sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 F à 300.000 F. »

Le leader de Guem Sa Bopp a été placé en position de garde à vue à Bakel en attendant sa rencontre avec le procureur de la république.