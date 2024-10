Contribution: Lettre ouverte a l’ancien opposant Ousmane Sonko

J’ai vu sur Facebook des gendarmes brutaliser un citoyen sénégalais du nom de Bougane Dany Gueye. Lorsque nous étions dans l’opposition, nous avons combattu une gendarmerie au service de la politique, utilisée par le pouvoir en place.

Aujourd’hui, il semble que cette gendarmerie présidentielle continue de croire qu’il faut réprimer les opposants pour satisfaire ceux qui détiennent le pouvoir.

Il est impératif que les forces de l’ordre permettent à l’opposition de mener ses activités en toute liberté. Leur rôle n’est pas de servir l’agenda politique du parti au pouvoir, mais de protéger les citoyens et l’État de droit. Il est grand temps d’assainir la gendarmerie et la police.

Michael, toi qui as été accusé de rébellion et de terrorisme dans un communiqué de la gendarmerie, tu sais à quel point ces accusations peuvent être fabriquées et injustes. Pour ma part, je ne crois pas aux communiqués de la gendarmerie. Ousmane Sonko, surnommé “Mou Sell Mi”, a également été accusé de terrorisme, mais c’est lui qui défend les citoyens.

Nous ne voulons pas d’une gendarmerie présidentielle, mais d’une gendarmerie nationale, impartiale et au service du peuple. La réforme de la gendarmerie nationale est donc essentielle.

Achbert Gabriel GOMIS