Malversation à la Der/FJ: Deux agents arrêtés à Touba et Mbour

La Der/FJ finance à tour de bras. Sa déléguée générale, Aïda Mbodji, parcourt le Sénégal en distribuant ses fonds aux cibles de l’institution qu’elle dirige. Parallèlement, elle traque les mauvais payeurs et les agents véreux de ses services. C’est ainsi que deux représentants de la Der/FJ ont été récemment arrêtés.

L’un est l’agent administratif du point Nano-crédit de Touba, indique Libération, qui donne l’information, soulignant qu’il «était chargé d’orienter et d’aider les bénéficiaires pour les enrôlements et le remboursement». Le journal précise que le mis en cause «n’a rien trouvé de mieux que de détourner la somme de 3 millions de francs Cfa qui correspond aux remboursements de crédits effectués par les bénéficiaires».

Le deuxième suspect a été arrêté à Mbour, renseigne Libération. Accusé des mêmes faits que son collègue de Touba, d’après la même source, il a été placé sous mandat de dépôt.